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Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika

Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

04.12.2021 12:26
Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Lapseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları arası voleybol turnuvası, başladı.

Lapseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları arası voleybol turnuvası, başladı.

Dalyan Mahallesindeki İsmail Baykut İlkokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuva, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, burada yaptığı konuşmada, ilçede spor kültürünü yaymak ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin hafta içi her gün saat 18.30'da yapılacak maçlarla devam edeceğini belirten Çelikkaya, "Pandemi nedeniyle son iki yıldır bu tür etkinlikler yapamıyorduk ben turnuvaya katılan tüm takılmalara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvanın açılış maçında Lapseki Kaymakamlığı ile İsmail Baykut İlk ve Ortaokulu arasında oynandı. Maçı İsmail Baykut ekibi 3-0 kazandı.

Dört gurup halinde düzenlenecek ve 15 takımın katılacağı turnuva 1 ay sürecek.

Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

İstiklal Marşı, voleybol, Fatih, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
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