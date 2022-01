Lapseki'de kurumlar arası voleybol turnuvasında Çardak Belediyesi şampiyon oldu

Lapseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları arası voleybol turnuvasında şampiyonluğu Çardak Belediyesi elde etti.

Dalyan Mahallesindeki İsmail Baykut ilk ve orta okulu spor salonunda oynan final karşılaşmasında Çardak Belediyesi ile İsmail Baykut ilk ve ortaokulu karşılaştı.

Toplam 5 set üzerinden oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında Çardak Belediyesi maçı 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, etkinliği çok anlamlı bulduklarını belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında birlik, beraberliği artırmak ve amatör spor bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinde 15 takım ile başladığımız, yaklaşık 150 sporcu ile 28 müsabakanın oynandığı voleybol turnuvamızın sonuna geldik. Hafta içi her gün oynanan karşılaşmalara ilgi yüksekti. Her sporcumuz dostça ve sportmence mücadele etti. Tabii ki her turnuvanın kazananı olacak lakin asıl kazanan Lapseki'miz olmuştur. Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlarımıza, müsabakalara gelen tüm sporsever Lapsekili hemşehrilerimize, turnuvada emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut tarafından verildi.