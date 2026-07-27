Lapseki'de Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lapseki'de Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Lapseki\'de Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31. Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası Lapseki'de 54 takımın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Belediye sahil tesislerinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvaya Türkiye'nin 12 farklı ilinin yanı sıra İran ve Benin'den 17 kadın, 37 erkek olmak üzere 54 takımdan toplam 108 sporcu katıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, turnuvaya katılımın geçen yıla göre arttığını belirterek, "Aşırı sıcağa rağmen mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Geçen yıl 38 takım katılmıştı, bu yıl bu sayıyı 54'e çıkardık. Gelecek yıl daha geniş etkinliklerle buluşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çekişmeli maçların ardından erkekler kategorisinde Bahman Salemi-Arash Vakili ikilisi, kadınlarda ise Berfin Öztürk-Esra Demirkıran çifti birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcular ile festival kapsamında düzenlenen şeftali yarışmasının kazananlarına ödülleri; İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Rıdvan Uz, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lapseki'de Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 10:53:16. #7.13#
SON DAKİKA: Lapseki'de Plaj Voleybol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.