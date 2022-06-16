Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika
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Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da

16.06.2022 17:20
Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Jens Stryger Larsen ve Doğucan Haspolat, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Jens Stryger Larsen ve Doğucan Haspolat, İstanbul'a geldi.

Larsen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tan kalkan uçakla saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken; Doğucan Haspolat ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.50 dolaylarında havalimanına indi.İki oyuncunun da sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaları atması bekleniyor.

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Trabzonspor'un yeni transferleri Larsen ve Doğucan, İstanbul'a geldi Trabzonspor'un yeni transferleri Larsen ve Doğucan, İstanbul'a geldi
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Larsen ve Doğucan Haspolat, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika

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