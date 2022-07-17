Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi - Son Dakika
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Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi

17.07.2022 19:44
Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların beğenisini toplayan fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı forma şansı bulamayan Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor. Gaziantep FK, Partizan forması giyen Sırp futbolcunun transferinde sona gelindi.

Gaziantep FK sürpriz bir hamleyle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MARKOVIC TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisi ile 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic transferinde sona yaklaştı.

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GEÇEN SEZON KARNESİ

28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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