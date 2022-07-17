Gaziantep FK sürpriz bir hamleyle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisi ile 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic transferinde sona yaklaştı.
28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi - Son Dakika