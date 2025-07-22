Lazio forması giyen 33 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Matias Vecino, aldığı kötü bir haber ile sarsıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Matias Vecino'nun takımıyla kampta olduğu esnada Roma'daki Camilluccia bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.
Haberde, Vecino'nun evine zorla girildiği ve değerli eşyaların çalındığı belirtilirken, yıldız oyuncu soluğu emniyette aldı ve şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde de bulundu. İlk bulgulara göre hırsızların çok sayıda değerli eşyaları çaldığı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular - Son Dakika
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