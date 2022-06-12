Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi, üst üste 5. kez Toyota - Son Dakika
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Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi, üst üste 5. kez Toyota

12.06.2022 20:07
Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi, üst üste 5. kez Toyota

2022 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Sebastian Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.

2022 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Sebastian Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili birinci oldu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda 2022'nin 3. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik de la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Buemi, Hartley ve Hirakawa'nın pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

24 saat sonunda 380 tur atan Toyota Gazoo takımının "hiper otomobil" sınıfındaki 8 numaralı aracı, 90. kez yapılan yarışta üst üste 5. zaferini elde etti.

Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'in sürdüğü Toyota Gazoo takımının 7 numaralı otomobili, mücadeleyi, 2 dakika 1.2 saniye geride 2'nci bitirdi.

Ryan Briscoe, Richard Westbrook ve Franck Mailleux kullandığı Glickenhaus takımının 709 numaralı aracı ise 375 turla 3. sırayı aldı.

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Kaynak: AA

Fransa, Saat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi, üst üste 5. kez Toyota - Son Dakika

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