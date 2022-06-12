24 saat sonunda 380 tur atan Toyota Gazoo takımının "hiper otomobil" sınıfındaki 8 numaralı aracı, 90. kez yapılan yarışta üst üste 5. zaferini elde etti.

Toyota, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Buemi, Hartley ve Hirakawa'nın pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

Kaynak: AA

Fransa, Saat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Le Mans 24 Saat Yarışı'nın galibi, üst üste 5. kez Toyota - Son Dakika

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