LeBron James, NBA'de 40 Bin Sayı Barajını Geçen İlk Oyuncu Oldu

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers'ın evinde Nuggets'a kaybettiği mücadelede 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asist ve 3 top çalmayla oynayan James, NBA'de bir ilke daha imza attı.
LeBron James, Nuggets'a karşı ürettiği 26 sayıyla normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaştı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanına sahip 39 yaşındaki James, normal sezonda 40 bin sayı barajına ulaşan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.
Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, Austin Reaves 19 sayı, 14 asist ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.
Art arda 6 olmak üzere 42. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 10 ribaunt, Michael Porter Jr 25 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 24 sayı, 11 asistle oynadı.
Alperen Şengün'den "double-double"
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı 118-109 mağlup etti.
Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 9 ribaunt ve Fred VanVleet 24 sayı, 11 asistle sezonun 26. galibiyetine katkı sağladı. Alperen Şengün ise yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 21 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayarak "double-double" yaptı.
Suns'ta Kevin Durant'in 30, Devin Booker'ın 24 ve Royce O'Neale'ın 20 sayısı sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.
Öte yandan Utah Jazz forması giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, deplasmanda Miami Heat'e 126-120 yenildikleri karşılaşmada 7 sayı, 5 ribauntluk performans sergiledi.
Sonuçlar
Brooklyn Nets- Atlanta Hawks: 114-102
Miami Heat-Utah Jazz: 126-120
Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 100-107 (Uzatmada)
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 114-124
Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-118
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