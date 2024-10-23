LeBron ve Bronny James Tarihe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

LeBron ve Bronny James Tarihe Geçti

LeBron ve oğlu Bronny, NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldu. Lakers, Timberwolves'u yendi.

23.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen 39 yaşındaki ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James ile 20 yaşındaki oğlu Bronny James, Lakers'ın sezon açılışı karşılaşmasında NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.

NBA'de 2024-2025 sezonu, iki karşılaşma ile başladı. Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi.

Lakers'ta LeBron James ve oğlu Bronny, ev sahibi ekibin taraftarlarından büyük bir alkış alarak ikinci çeyreğin bitimine dört dakika kala birlikte oyuna girdi. LeBron James, oğluyla oyuna girip tarih yazmadan önce 13 dakika süre almıştı.

NBA All- Star'a 20 kez seçilen tek oyuncu olan LeBron James, geçen sezon NBA'de 40 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu olmuştu.

Lakers, Anthony Davis'in 36 sayı, 16 ribaunt kaydettiği yeni sezondaki ilk maçında Timberwolves'u 110-103 yendi. Lakers'ta LeBron James, 16 sayı kaydederken oğlu Bronny ise babasıyla oynadığı ilk maçta aldığı 2 dakika 41 saniye süresince sayı katkısı veremedi.

Timberwolves'da Anthony Edwards'ın 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Beyzbol'da da baba-oğul ikilisi birlikte oynamıştı

Ken Griffey Sr. ve Ken Griffey Jr., Amerika Ulusal Beyzbol Ligi'nde (MLB) baba ve oğlu olarak ulaştıkları benzer bir başarıya tanıklık etmek için karşılamanın oynandığı salondaydı.

Beyzbol'daki baba ve oğul Griffey ikilisi, 1990 ve 1991'de Seattle Mariners takımı ile beyzbolun ilk baba-oğul ikilisi olarak birlikte 51 maç oynamıştı.

Son şampiyon Celtics, yeni sezona galibiyetle başladı

Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, New York Knicks'i konuk etti.

Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'un 37 sayı attığı maçta Knicks'i 132-109 yendi.

Knicks'te Jalen Brunson ve Miles McBride'ın 22'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA

Los Angeles Lakers, Lebron James, Basketbol, Yaşam, Baba, Oyun, Oyun, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor LeBron ve Bronny James Tarihe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:56 Bu markalardan uzak durun Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:28 Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
13:16 Müsavat Dervişoğlu’ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli’ye jet yanıt Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
21:26 Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu
21:17 Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü
21:05 Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK’ya sevk edildi Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'ya sevk edildi
20:35 Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu’nun yatak odası hedef alınmış Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 15:43:27. #1.12#
SON DAKİKA: LeBron ve Bronny James Tarihe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.