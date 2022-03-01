Leeds United'da Jesse Marsch dönemi başladı - Son Dakika
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Leeds United'da Jesse Marsch dönemi başladı

01.03.2022 10:31
Leeds United'da Jesse Marsch dönemi başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük görevine ABD'li Jesse Marsch'ı getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlük görevine ABD'li Jesse Marsch'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik direktörle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Leicester City ile 5 Mart Cumartesi günü oynanacak lig maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Daha önce Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal Impact takımlarını çalıştıran Jesse Marsch'ın yeni takımı Leeds United, ligde küme düşme hattının iki puan önünde 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle üç buçuk sezondur takımı yöneten Arjantinli teknik adam Bielsa'nın görevine son vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leeds United'da Jesse Marsch dönemi başladı - Son Dakika


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