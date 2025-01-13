Lefter Küçükandonyadis Anısına

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefatının 13. yılında Fenerbahçe efsaneleri arasında yer alan Lefter Küçükandonyadis için anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 13. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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