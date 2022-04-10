Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi

10.04.2022 23:16
Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Hoffenheim'i 3-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Hoffenheim'i 3-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 29. haftasında Red Bull Arena'da Hoffenheim'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Marcel Halstenberg ve 44. dakikada Dominik Szoboszlai ile 2 gol daha bulan Leipzig, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Leipzig karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 51'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Eintracht Frankfurt maçında çevrecilerden eylem

Günün diğer maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg'a 2-1 yenildi.

Freiburg'un gollerini 27. dakikada Vincenzo Grifo ve 69. dakikada Nils Petersen atarken, Eintracht Frankfurt'un tek golünü 54. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Freiburg 48 puanla 5. sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt 39 puanla 9. sırada kaldı.

Bu maçta iki çevreci, karşılaşmanın ikinci dakikasında sahaya girerek kendilerini Eintracht Frankfurt'un kale direklerine bağladı. Eylemciler, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra karşılaşma yaklaşık 3 dakikalık duraksamanın ardından yeniden başladı.

YORUMLAR
500
Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti Bundesliga'da ilk kez oruç molası Bundesliga'da ilk kez oruç molası

TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Leipzig, ilk yarıda attığı gollerle Hoffenheim'i 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement