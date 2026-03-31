Leroy Sane\'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi

Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Taraftarların tavrı geceye damga vurdu.

OYUNA GİRDİ, YUHALANDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Nick Woltemade'in yerine oyuna dahil olan Sane, daha ilk anda tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle karşılaştı. Son dönemdeki performansı tartışılan yıldız oyuncuya yönelik bu tepki dikkat çekti.

SAHADA CEVAP VERDİ

Sane ise taraftar tepkisine sahada yanıt verdi. Yıldız futbolcu, 88. dakikada gelen galibiyet golünün asistini yaparak performansıyla öne çıktı ve Almanya'nın maçı 2-1 kazanmasına katkı sağladı.

NAGELSMANN'DAN TARAFTARA ELEŞTİRİ

Maçın ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, tribünlerin tutumunu eleştirdi. Nagelsmann, "Henüz ilk hareketini yapmadan onu yuhalamak adil değil. Oyuncularımız bu formayı giydiği sürece desteklenmeli" ifadelerini kullandı.