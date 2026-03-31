Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi

Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
31.03.2026 10:04
Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, oyuna girdikten hemen sonra taraftarların yuhalama sesleriyle karşılaştı. Bu beklenmedik tepki, geceye damga vurdu. Sane, taraftarların tepkisine sahada yanıt vererek, 88. dakikada galibiyet golünün asistini yaptı. Almanya'nın maçı 2-1 kazanmasında önemli bir rol oynadı. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, taraftarların bu tutumunu eleştirdi ve oyuncuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Taraftarların tavrı geceye damga vurdu.

OYUNA GİRDİ, YUHALANDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Nick Woltemade'in yerine oyuna dahil olan Sane, daha ilk anda tribünlerden yükselen yuhalama sesleriyle karşılaştı. Son dönemdeki performansı tartışılan yıldız oyuncuya yönelik bu tepki dikkat çekti.

SAHADA CEVAP VERDİ

Sane ise taraftar tepkisine sahada yanıt verdi. Yıldız futbolcu, 88. dakikada gelen galibiyet golünün asistini yaparak performansıyla öne çıktı ve Almanya'nın maçı 2-1 kazanmasına katkı sağladı.

NAGELSMANN'DAN TARAFTARA ELEŞTİRİ

Maçın ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, tribünlerin tutumunu eleştirdi. Nagelsmann, "Henüz ilk hareketini yapmadan onu yuhalamak adil değil. Oyuncularımız bu formayı giydiği sürece desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    saneye arabiya liği gözüktü 0 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
