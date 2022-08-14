18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

14.08.2022 00:02
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi.

Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Belçika'yı 36-26 yendi.

Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki klasman Belçika'yı 36-26 mağlup etti.

İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takım, üçüncü maçında ise Kosova'yı 29-23 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Klasman maçında Belçika'yı mağlup eden milliler turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Letonya, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika

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