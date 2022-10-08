Levent Eriş: "İlk yarıdaki direnci gösteremedik" - Son Dakika
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Levent Eriş: "İlk yarıdaki direnci gösteremedik"

08.10.2022 22:01

- Levent Eriş: "İlk yarıdaki direnci gösteremedik" Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, 4-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim kulüp olarak farklı bir yapılanmada olduğumuz ortada ve bu yüzden zaman zaman bu tür skorlarla karşılaşacağımızı...

- Levent Eriş: "İlk yarıdaki direnci gösteremedik"

İSTANBUL - Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, 4-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim kulüp olarak farklı bir yapılanmada olduğumuz ortada ve bu yüzden zaman zaman bu tür skorlarla karşılaşacağımızı da biliyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk olduğu Eyüpspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, "İki ayrı devre iki ayrı görüntü. Bu ligin hem ekonomik anlamda hem de oyuncu kalitesi değerli bir takım ile oynadık. İlk devre hemen hemen kendi hatamız olan penaltı pozisyonu dışında bir sıkıntı yaşamadık. Rakibin tüm koşu hatlarını kapattık. Pozisyon vermemeye çaba sarf ettik ve bunda da ilk devre başarılı olduk. Ama ikinci devre çok genç oyunculardan da kurulu bir takım olduğumuz için bu planımız çok işe yaramadı. Savunmada yaşadığımız zafiyetler bize 4-0'lık bir mağlubiyet yaşattı. Elbette ki biz iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Genç oyuncularımızın süre buldukça değer kazanacağını da biliyoruz. Bizim kulüp olarak farklı bir yapılanmada olduğumuz ortada ve bu yüzden zaman zaman bu tür skorlarla karşılaşacağımızı da biliyoruz. Şu gün itibari ile kaybettik. İkinci yarı bu kadar maçtan kopmamamız gerekiyordu. 5 maçlık yenilmezlik serimizde gösterdiğimiz direnci gösteremedik ama bunlar futbolda var. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Altay müsabakası ile yeniden toparlanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Eriş: 'İlk yarıdaki direnci gösteremedik' - Son Dakika

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