Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu - Son Dakika
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Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu

08.05.2022 12:53
Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başına getirildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın antrenörü Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başına getirildi.

Altekma'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir temsilcisinde 7. sezonunu geride bırakan Matmeriçli milli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Matmeriçli'nin yardımcılıklarını Altekma'daki ekibinde yer alan Ömer Tok, Mehmet Gürüler ve Özgür Dükel yapacak.

Altekmalı oyuncular Emir Pınar ve Cafer Kirkit'in yer aldığı milli takım, 19-22 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu - Son Dakika


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