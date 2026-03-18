Levent Mercan'da Kısmi Yırtık

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'da "kısmi adale yırtılması" tespit edildiğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, sarı-lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
