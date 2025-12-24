Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı - Son Dakika
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

24.12.2025 17:49
Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basınına göre; Lewandowski'ye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den teklifler geldi. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu 3 ülkeden gelen teklifler karşısında yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği aktarıldı.

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona'nın formasını giyen Robert Lewandowski'nin Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİ MAAŞ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Lewandowski'ye Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den talipler çıktı. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun, bu 3 ülkeden gelen teklifler karşısında yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği, daha sonrasında da tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.

BARCELONA'DAKİ GELECEĞİ

Öte yandan Polonyalı oyuncunun Barcelona'daki geleceği merak ediliyor. Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona formasıyla bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    hastır lan lavuk 33 4 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    saranla cekersin gellll 7 10 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    ya ülkede ekonomik sıkıntılar varken yabancı futbolculara milyon dolarlar veriliyor. yasaklayın kardeşim bir iki oyuncuyla sınırlı tutun.. 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
