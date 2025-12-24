Lewandowski\'nin Fenerbahçe\'den istediği maaş ortaya çıktı

La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona'nın formasını giyen Robert Lewandowski'nin Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Robert Lewandowski'nin menajeri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Lewandowski'ye Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den talipler çıktı. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun, bu 3 ülkeden gelen teklifler karşısında yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği, daha sonrasında da tüm teklifleri reddettiği ifade edildi.
Öte yandan Polonyalı oyuncunun Barcelona'daki geleceği merak ediliyor. Lewandowski'nin ailesiyle birlikte Barcelona'da yaşamaktan mutlu olduğu ve takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Barcelona formasıyla bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
