Lewis Hamilton 2024\'te Ferrari\'ye katılacak

Spor

Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot Lewis Hamilton 2024 sezonu sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacak.

39 yaşındaki pilot, geçtiğimiz yaz Mercedes ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma, bir yılın sonunda taraflara ayrılma hakkı sunuyordu.

Bu hakkını kullanmaya karar veren Hamilton, Mercedes ile yarıştığı 11 yıl boyunca elde ettiği başarılardan "büyük gurur duyduğunu" söyledi.

Hamilton, "Mercedes, 13 yaşımdan beri hayatımın bir parçası. Orası büyüdüğüm yer. Haliyle ayrılma kararı şimdiye kadarki en zor kararlarımdan birisi oldu" dedi.

İngiliz pilot, "Ancak bu adımı atmam için doğru zamandı ve yeni zorluklara girişmekten heyecan duyuyorum" diye ekledi.

Hamilton'ın İtalyan ekibe katılması, Formula 1 tarihinin en büyük transferlerinden birisi olacak.

Ferrari, Charles Leclerc'in sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda uzattı ancak İspanyol pilotu Carlos Sainz'in sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek.

Hamilton, Mercedes'e 2013'te McLaren'den transfer olmuştu ve yedi dünya şampiyonluğundan altısını Mercedes ile elde etmişti.