Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

85 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ömer Sarı xx, Hakan Gerey xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 11, Gülse Uğur x 6, Melisa Korkmaz xxx 11, Sıla Dikmenoğulları x, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 22, Viktoria Mircheva x, Kristina Higgins xxx 10, Gabriela Marginean xxx 25
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Eda Şahin x 2, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak x 5, Sude Yılmaz xx 11, Pelin Derya Bilgiç xxx 19, Anete Steinberga xxx 14, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 11, Merve Aydin xx 3
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 16-32 (Galatasaray lehine)
Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 66-72 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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