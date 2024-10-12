LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Spor

LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı

LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı

Alman futbolcu Kevin Behrens, bir taraftarın imzalatmak istediği LGBT temalı formayı ''Ben bu gay saçmalığını imzalamam'' diyerek imzalamadığı için süresiz kadro dışı bırakıldı.

12.10.2024 10:34
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Bundesliga ekibi Wolfburg'un 33 yaşındaki forveti Kevin Behrens bir taraftarın gökkuşaklı formasını imzalamayı reddetmesinin ardından hiç beklemediği bir cezayla karşılaştı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI KALDI

Behrens'in, "Bu tür gay tarzı bir şeyi imzalamam" şeklindeki sözleri Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası kulüp, Behrens'in eylemlerinin kulüp felsefesiyle uyuşmadığını belirterek oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Olay, Eylül ayında düzenlenen bir imza etkinliğinde meydana geldi. Taraftarlar çeşitli eşyalar ve formalar için oyunculardan imza alırken, Behrens'e gökkuşağı desenli bir forma uzatıldı. Ancak Behrens, bu formayı defalarca reddettikten sonra sert ifadeler kullandı.

Kulüp içindeki bir toplantıda, sportif direktör Sebastian Schindzielorz ile bir araya gelen oyuncu, bu davranışının yanlış anlaşıldığını ve "eşcinsellere karşı herhangi bir karşıtlığı olmadığını" savundu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Wolfsburg, bu olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve Behrens'in kulübün değerlerine aykırı davrandığını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, " VfL Wolfsburg, toplumsal sorumluluğunun farkındadır. Kulüp ve çalışanları, her zaman çeşitliliği, hoşgörüyü ve temel değerleri savunmaktadır" denildi. Behrens de daha sonra bir açıklama yaparak, "Spontan yorumlarım kesinlikle kabul edilemezdi. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları, Bundesliga, Dünya, Spor, LGBT, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Spor LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Far mer:
    Doğru yoldasın helal olsun sana 35 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    hem imzalamiyorsun hemde özür diliyorsun... 26 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Kadro dışıda kalsa, doğru bir davranış. 23 3 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Aleyhe yorum yazanlar yoksa siz de mi lgbt lisiniz 19 2 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Adamsın adam 13 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gulüp felsefesi o muymuş h@y @mınız@ goyum 7 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Avrupa atalarının yaptığı gibi sapık ilişkilere geri dönüyor 6 1 Yanıtla
  • Sefik Avci:
    Almanyada sözde demesi var dediklerini yapmazsan adama kiayarlar 0 0 Yanıtla
  • anıl bey:
    aferin imzalama ölmezsin kadro dışı kalınca. lpkt nedir aw. erkek erkeği gondiklermi 0 0 Yanıtla
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