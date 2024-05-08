Liberty Golf Turnuvası Kuşadası Golf Club\'ta düzenlenecek

Liberty Golf Turnuvası, hafta sonu Kuşadası Golf Club ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Kuşadası Golf Club içindeki 18 parkurda gerçekleştirilecek turnuvada kadınlar tek kategoride, erkekler ise 2 kategoride mücadele edecek.
Yaklaşık 60 sporcunun yer almasının beklendiği turnuvada 10 Mayıs Cuma günü antrenmanlar gerçekleştirilecek.
Organizasyon cumartesi ve pazar günkü mücadelelerin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.
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