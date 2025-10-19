Licka: Fenerbahçe ile İyi Bir Maç Oynadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Licka: Fenerbahçe ile İyi Bir Maç Oynadık

19.10.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Licka, Fenerbahçe maçını değerlendirerek ders çıkaracaklarını söyledi.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka "İyi takıma karşı oynadık. Teknik oyuncuları var. Yedekte olan oyuncuları da aynen öyle. Bizim için ders kazanmak için iyi maçtı" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Misirli.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Marcel Licka, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Onlara saygı duymalıyız. İyi takıma karşı oynadık. Teknik oyuncuları var. Yedekte olan oyuncuları da aynen öyle. Bizim için ders kazanmak için iyi maçtı. Oyuncularımız bu Süper Lig'in temposuna tam anlamıyla hazır değiller. Önemli bir maçtı. Acı çekeceğimizi ve zorlanacağımızı biliyorduk. Evet bunu biliyorduk. Oyuncularımla ortaya koydukları ruh için gurur duyuyorum. 2'nci yarı daha iyiydik. Bence Fenerbahçe bu karakterden dolayı şaşırdılar. Daha sonra ilk defa oynayan oyuncularımız bize farklı şeyler kattı. Oyuncularımdan çok memnunum. Onları tebrik ederim. Önümüzde Kayserispor maçımız var. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Çok kaliteli takıma karşı mücadele ettik" şeklinde konuştu.

'HOCA BENİM VE TÜM SORUMLULUK BENİM'

Tüm sorumluluğun kendinde olduğunu söyleyen Licka,"Hoca benim ve tüm sorumluluk benim. 9 maçta 1 galibiyet çok kötü. 8 mağlubiyetimiz var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların potansiyelini bulmam gerekir. Bu da çalışarak oluyor. Özellikle büyük takımlara karşı güzel karakter gösterdiler. Bundan sonraki maçlarda da böyle olmalı ve etkili olmalıyız. Gol atma kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BEN HAKEM HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMİYORUM'

Hakemler hakkında konuşmayı tercih etmediğinin altını çizen Marcel Licka sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ben hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bu konuda ağlayamam. Ben takımımıza ve ben kendime bakarım. Daha iyi ne yapabilirdik diye düşünürüm. Ne yapabilirdim derim ve maçın analizini yaparım. Berkay için de ben oyuncuların ileriye direkt oynamasını isterim ve kararımı verdim. Kayseri'de göreceğiz. Belki Berkay oynayabilir. Sonra karar vereceğim. Orta sahalarımız ileri direkt oynamalarını istiyorum. Kanatlara oynamalarını istemiyorum. Bana bunu gösterdiklerinde daha çok süre alabilirler. Berkay bugün iyi bir süre aldı aslında. Berkay'ın çok fazla şansı vardı ve bunları kullandı. Bu demek değil ki artık oynayamayacak. İlerleyen süreçte Berkay da daha fazla süre alabilir."

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Licka: Fenerbahçe ile İyi Bir Maç Oynadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu
Kan donduran olay Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı
Maçı Halil Umut Meler’in yöneteceğini duyan Gasperi’nin tepkisi gündem oldu Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

17:18
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 17:25:33. #7.13#
SON DAKİKA: Licka: Fenerbahçe ile İyi Bir Maç Oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.