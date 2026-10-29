Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 51. lig randevusuna çıkıyor - Son Dakika
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Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 51. lig randevusuna çıkıyor

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Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 51. lig randevusuna çıkıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile ligde 51. kez karşılaşacak. Ligde 22 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 14. sıradaki rakibini deplasmanda yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor ile ligde 51. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

51. randevu

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 50 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 6 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 95 golüne, Konyaspor 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray İstanbul'da 3-1, Konya da evinde 2-0 kazandı.

3 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a yenildikten sonra puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve son olarak derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de mağlup oldu. Aslan, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir FK'yı 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken, Trabzonspor'a 4-0'lık skorla kaybetti.

Osimhen krallık yarışında Salah ve Orban ile birlikte zirvede

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attığı 8 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen, Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ve Trabzonspor'dan da Muhammed Salah ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde fileleri havalandırdı.

10 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 müsabakada 19 gol kaydederken, bu golleri 10 farklı futbolcu attı. Cimbom'da Victor Osimhen 8, Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Abdülkerim Bardakcı yok

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde Archie Brown ile yaşadığı olaylardan dolayı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bardakcı, Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımının yanında olamayacak.

3 futbolcu sınırda

Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez, Konya deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada RAMS Park'ta yapılacak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

9 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesinde 12 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 9 karşılaşmanın 6'sında da kalesini gole kapatamadı.

Mustafa Muhammed, Galatasaray'a karşı

Konyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, forma giymesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olacak. Muhammed, 2021 ve 2022 yıllarında sarı-kırmızılılarda forma giymişti. Konya ile 6 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu henüz golle tanışamadı.

Okan Buruk ile İlhan Palut 10. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 9 maçta Okan Buruk'un takımları 7 galibiyet alırken, İlhan Palut'un ekipleri ise 1 kez kazandı. 1 müsabaka da berabere sona erdi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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