Lider Söğütspor farklı kazandı - Son Dakika
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Lider Söğütspor farklı kazandı

22.03.2022 10:56
Lider Söğütspor farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakaları geride kalırken, lider Söğütspor farklı kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakaları geride kalırken, lider Söğütspor farklı kazandı.

Söğüt İlçe Stadı'nda oynana Bilecik 1. Amatör Lig a grubu 17'nci hafta müsabakasında Söğütspor kendi evinde 1992 Yeniköyspor'u 9-0 yendi. Söğütspor bu galibiyetle puanını 49 çıkararak namağlup liderliği sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde Kurtköyspor'u 4-0, Pazaryerispor kendi evinde Güneşspor'u 5-3, 1299 Bilecik Kulübü ligden çekilen 4 Eylülspor'u hükmen 3-0 yenerken, Vezirhanspor-Demirköyspor maçı golsüz berabere bitti. - BİLECİK

Lider Söğütspor farklı kazandı

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Amatör Lig, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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