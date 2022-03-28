Ligden düşme hattındaki Güroymak Spor taraftarını umutlandırdı - Son Dakika
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Ligden düşme hattındaki Güroymak Spor taraftarını umutlandırdı

28.03.2022 13:16
Ligden düşme hattındaki Güroymak Spor taraftarını umutlandırdı

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden ve ligden düşme hattında olan Güroymak Spor'un konuk ettiği Van Yolspor'u 3-2 mağlup etmesiyle taraftarlarını umutlandırdı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden ve ligden düşme hattında olan Güroymak Spor'un konuk ettiği Van Yolspor'u 3-2 mağlup etmesiyle taraftarlarını umutlandırdı.

Güroymak Spor, konuk ettiği Van Yolspor'u 3-2 mağlup etmesi ilçede sevinçle karşılandı. Ligde kalmak için mücadelesini sürdüren Güroymak Spor, kalan diğer maçlarını da kazanarak ligde kalmayı hedefliyor. Düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Silopi Spor'un Cizre Serhat Spor deplasmanında farklı yenilmesi ile rakibiyle puan farkını eşitleyen Güroymak Spor, kalan 2 haftaya umutlu girdi. Galibiyet sonrası takım taraftarlarla bütünleşirken, kulüp yönetimi de takımı ligde tutacaklarını söyledi. Amatör kümenin eşiğinden kurtulmaya çalışan Güroymak Spor Kulübü, müsabakaların 17. haftasında deplasmanda Şırnak İdman Yurdu Spor ile 18. haftasında ise kendi sahasında Yüksekova Belediye Spor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Güroymak Spor Kulübü Başkanı Alper Ergün, "Ligde bu hafta çok önemli bir karşılaşmaya çıktık. Van Yol Spor'a kaybettiğimiz anda ligde kalma adına bütün ümidimizi kaybedecektik. Ancak futbolcu kardeşlerimiz rakibi karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyarak karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmasını bildiler" dedi.

Ligin tamamlanmasına 2 hafta kaldığını belirten As Başkan Mehmet Başdaş da, "Son iki haftada Şırnak İdman Yurdu Spor ve Yüksekova Belediye Spor karşılaşmalarından puan ya da puanlar almak istiyoruz. Ligde kalmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Karşılaşmada üstün bir futbol sergileyen futbolcu kardeşlerimizi de mücadelesinden ötürü kutluyorum. Takımı ligde tutmak için desteklerini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu ve Güroymak halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

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Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Güroymak, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ligden düşme hattındaki Güroymak Spor taraftarını umutlandırdı - Son Dakika


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