Ligin en çok gol yiyen takımı Boluspor, Sarıyer'de 2-1 yenilip 1 puanda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ligin en çok gol yiyen takımı Boluspor, Sarıyer'de 2-1 yenilip 1 puanda kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ligin en çok gol yiyen takımı Boluspor, Sarıyer\'de 2-1 yenilip 1 puanda kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu ve ilk 8 haftada 1 puanda kaldı. 20 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan kırmızı-beyazlı ekip, eksi 17 averajla puan durumunun son sırasında bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Boluspor'da kabus sürüyor. İlk 8 haftada sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 20 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve haftalardır galibiyete hasret kalan Boluspor, kötü gidişatına Sarıyer deplasmanında da dur diyemedi. Rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen Bolu temsilcisi, sahadan yine eli boş ayrılarak taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Ligin en çok gol yiyen takımı

Geride kalan 8 haftalık periyotta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, savunmada verdiği büyük açıklarla dikkat çekiyor. Çıktığı 8 maçta kalesinde tam 20 gol gören Boluspor, bu istatistiğiyle 'ligin en çok gol yiyen takımı' ünvanını elinde bulunduruyor. Hücum yollarında da etkisiz kalan ve rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabilen Bolu ekibi, eksi 17 averajla puan durumunun en alt basamağında bulunuyor.

Kötü gidişatın ardından teknik heyet ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA
TrendyolBolusporSarıyerFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:16:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Ligin en çok gol yiyen takımı Boluspor, Sarıyer'de 2-1 yenilip 1 puanda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement