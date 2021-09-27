Ligue 1'de Marsilya, Lens'e 3-2 yenildi

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 14 puanla 3. sırada geriledi. Lens ise puanını 15'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşmada başka gol olmada ve Lens sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezonun ilk yenilgisini alan Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

Olympique Marsilya, Dimitri Payet'in 33. dakikada frikikten ve 45+3. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru eşitledi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya , Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) sahasında oynanan maçta Lens'e 3-2 mağlup olarak, bu sezonun ilk yenilgisini aldı.

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