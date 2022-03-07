Ligue 1'de Monaco, Olimpik Marsilya'yı 1-0 yendi - Son Dakika

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Monaco, deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya, Monaco'yu ağırladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Gelson Martins attı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Marsilya, 47 puanla 3. sıraya geriledi. Monaco ise puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yerleşti.
Kaynak: AA
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