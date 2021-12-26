Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar

Lille kulübü gençleşme politikasına startı veriyor. Geçen sezon ligi şampiyon bitiren Lille, bu sezon erken havlu atan takımın değişimi için kolları sıvadı. Devre arasında ayrılıklar başlayacak.

YUSUF KİRALIK

Fransız basınındaki haberlere göre Lille, Yusuf'u 6 aylığına kiralık göndermek istiyor. Teklifin boyutuna göre satın alma opsiyonu da verilebilir. Burak Yılmaz'ın mukavelesi uzatılmayacak. 36 yaşındaki golcü sezon sonuna kadar isterse kalabilir. Ancak Burak ayrılmak isterse kolaylık sağlanacak.

YILDIZLAR YOLCU

Lille'de Renato Sanches, Jonathan Ikone gibi yıldızlar da satış listesine koyuldu. Fransız ekibi genç isimlerle kadrosunu baştan şekillendirecek.