Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

13.06.2022 16:59
Lincoln, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçerek, Portekiz ekibi Santa Clara ile Lincoln'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yapacak. Ailesi ile birlikte yolculuğu başlayan genç oyuncunun saat 18.20'de İstanbul'a gelmesi, önümüzdeki günlerde de sözleşmeye imza atması bekleniyor.Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta görev alıp; 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçe: 'Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaştığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaştığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique İstanbul'a geldi
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

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