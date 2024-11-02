Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Brezilya ekibi Bragantino, Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique'nin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişme üzerine 25 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

02.11.2024 15:53
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralamıştı. Brezilya temsilcisinin Lincoln Henrique ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre Bragantino, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek Lincoln Henrique böylece ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönecek.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralanmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lincoln Henrique Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

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Son Dakika Spor Lincoln Henrique Fenerbahçe'ye geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Kenan KODALAK:
    8taşlı ımmobile gerçek futbolcuları görünce topu göremedi. Yunus gensoru tüm Türkiye'ye madara etti. eziktaşın ezik topçuları 8 taşlı taraftarlar Galatasaray sayesinde futbolcu izledi 26 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın koca adayları şekilleniyor immobileyle gedson fernandes buna çok kızacak 10 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Kenan gedsonu elinizden aldık içiniz gidiyor dimi unutamazsınız unutturmaz BEŞİKTAŞ :)) 4 6 Yanıtla
  • Behzat:
    aman dönmesin. 3 4 Yanıtla
  • Cosdan:
    Bunu sattılar zannediyordum ben.hadi hayırlısı bakalım 1 0 Yanıtla
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