Lincoln Henrique Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralamıştı. Brezilya temsilcisinin Lincoln Henrique ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre Bragantino, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek Lincoln Henrique böylece ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönecek.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralanmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.