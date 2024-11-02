Lincoln Henrique Fenerbahçe\'ye geri dönüyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralamıştı. Brezilya temsilcisinin Lincoln Henrique ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre Bragantino, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek Lincoln Henrique böylece ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönecek.
Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralanmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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