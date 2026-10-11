Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, uluslararası bir spor markasının projesi kapsamında geleceğin en parlak futbolcuları olarak gördüğü 10 kişilik listeyi açıkladı. Arjantinli yıldızın hazırladığı prestijli listede A Milli Takım ve Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun da yer aldı.

MESSI, CAN UZUN'U UNUTMADI

39 yaşındaki Messi'nin belirlediği ve dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen yeteneklerin yer aldığı listede Can Uzun, Türkiye'den seçilen tek futbolcu olmayı başardı.

İşte Messi'nin listesinde yer alan 10 genç yetenek: