Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var

Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesinde A Milli Takım'ın genç futbolcusu Can Uzun'a da yer verdi.
Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, uluslararası bir spor markasının projesi kapsamında geleceğin en parlak futbolcuları olarak gördüğü 10 kişilik listeyi açıkladı. Arjantinli yıldızın hazırladığı prestijli listede A Milli Takım ve Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun da yer aldı.
MESSI, CAN UZUN'U UNUTMADI
39 yaşındaki Messi'nin belirlediği ve dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen yeteneklerin yer aldığı listede Can Uzun, Türkiye'den seçilen tek futbolcu olmayı başardı.
İşte Messi'nin listesinde yer alan 10 genç yetenek:
- Can Uzun (Türkiye/ Eintracht Frankfurt)
- Tomas Aranda (Arjantin/ Boca Juniors)
- Gilberto Mora (Meksika/ Tijuana)
- Max Dowman (İngiltere/ Arsenal)
- Zavier Gozo (ABD/ Crystal Palace)
- Jesus Rodriguez (İspanya/ Como 1907)
- Kees Smit (Hollanda/ AZ Alkmaar)
- Chloe Sarwie (İngiltere/ Chelsea Kadın Takımı)
- Giovanna Waksman (Brezilya/ OL Lyon Kadın Takımı)
- Lotta Wrede (Almanya/ Hamburg Kadın Takımı)
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