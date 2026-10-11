Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesinde A Milli Takım'ın genç futbolcusu Can Uzun'a da yer verdi.

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, uluslararası bir spor markasının projesi kapsamında geleceğin en parlak futbolcuları olarak gördüğü 10 kişilik listeyi açıkladı.  Arjantinli yıldızın hazırladığı prestijli listede A Milli Takım ve Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun da yer aldı.

MESSI, CAN UZUN'U UNUTMADI

39 yaşındaki Messi'nin belirlediği ve dünya futbolunda önümüzdeki yıllara damga vurması beklenen yeteneklerin yer aldığı listede Can Uzun, Türkiye'den seçilen tek futbolcu olmayı başardı.

İşte Messi'nin listesinde yer alan 10 genç yetenek:

  • Can Uzun (Türkiye/ Eintracht Frankfurt)
  • Tomas Aranda (Arjantin/ Boca Juniors)
  • Gilberto Mora (Meksika/ Tijuana)
  • Max Dowman (İngiltere/ Arsenal)
  • Zavier Gozo (ABD/ Crystal Palace)
  • Jesus Rodriguez (İspanya/ Como 1907)
  • Kees Smit (Hollanda/ AZ Alkmaar)
  • Chloe Sarwie (İngiltere/ Chelsea Kadın Takımı)
  • Giovanna Waksman (Brezilya/ OL Lyon Kadın Takımı)
  • Lotta Wrede (Almanya/ Hamburg Kadın Takımı)
Lionel MessiMilli TakımCan UzunFutbolDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:29:01. #7.13#
SON DAKİKA: Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei