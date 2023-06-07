Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu

Lionel Messi, Inter Miami'de! Yıldız futbolcu kariyerine MLS'te devam edeceğini açıkladı. Messi, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 500 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi reddetti.

"BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYORDUM"

Lionel Messi tercihiyle ilgili " Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.

"KONU PARA OLMADI"

Parayı seçmediğini vurgulayan Messi, "Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler" dedi.

DAVID BECKHAM'IN TAKIMI

Inter Miami'nin ortakları arasında efsane futbolcu David Beckham da var. Lionel Messi'nin transferinde Beckham da büyük rol oynadı.