Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu

07.06.2023 22:31

Lionel Messi, kariyerine MLS'te devam etmek için Inter Miami'ye transfer olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 500 milyon Euro'luk teklifi reddeden Messi, Barcelona'ya geri dönmek istediğini ancak Inter Miami'ye gitmeye karar verdiğini söyledi. Transferde David Beckham da büyük rol oynadı.

Lionel Messi, Inter Miami'de! Yıldız futbolcu kariyerine MLS'te devam edeceğini açıkladı. Messi, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 500 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeyi reddetti.

"BARCELONA'YA DÖNMEK İSTİYORDUM"

Lionel Messi tercihiyle ilgili " Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti. Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim" açıklamasını yaptı.

"KONU PARA OLMADI"

Parayı seçmediğini vurgulayan Messi, "Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler" dedi.

Tercihini yaptı! Lionel Messi oynayacağı kulübü resmen açıkladı, hayranları yıkıldı

DAVID BECKHAM'IN TAKIMI

Inter Miami'nin ortakları arasında efsane futbolcu David Beckham da var. Lionel Messi'nin transferinde Beckham da büyük rol oynadı.

YORUMLAR
500

Lionel Messi, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
00:24 Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
00:13 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi
00:08 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
00:04 West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı
23:59 Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
23:56 Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti
23:52 Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor
23:50 Gaziantep'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi
23:48 Diyarbakır'da ekili alanda çıkan yangın saatler sonra söndürüldü! Binlerce dönüm küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 00:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement