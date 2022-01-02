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Lionel Messi korona virüse yakalandı - Son Dakika

Lionel Messi korona virüse yakalandı

02.01.2022 14:47
Lionel Messi korona virüse yakalandı

Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi. - İSTANBUL

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lionel Messi korona virüse yakalandı - Son Dakika Spor


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