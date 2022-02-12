Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 24. hafta karşılaşamasında Paris Saint-Germain, Rennes ile karşı karşıya geldi. Paris ekibi 90+3'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi. Rennes kalesini koruyan Doğan Alemdar ise Fransız yıldızın golüne engel olamadı.

20 MAÇTA 10 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Maçın son saniyesinde yaptığı asistle dikkat çeken Lionel Messi ise maça damgasını vurdu. Arjantinli yıldız, bekleneni veremediği konuşulan Paris günlerinde rakibin kilidini açacak nefis bir pas attı.

Maçın ardından Twitter'da dünya genelinde en çok konuşulan konu olmayı başaran 34 yaşındaki yıldız futbolcu PSG forması altında bu sezon toplamda 20. maçına çıkarken 8. asistini yapmış oldu. Messi'nin 2 golü de bulunuyor.

DOĞAN ALEMDAR BEŞİNCİ LİG MAÇINA ÇIKTI

Kayserispor'dan 3.5 milyon euro karşılığında Rennes takımına transfer olan 2002 doğumlu genç kaleci Doğan Alemdar ise maçın son saniyesinde yediği golle yıkıldı. Fransız ekibinde beşinci lig maçına çıkan Alemdar, bu maçlarda 4 gol yedi ve 2 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.