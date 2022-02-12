Üye Girişi
Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı - Son Dakika

Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı

12.02.2022 11:00

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada güçlü ekip Paris Saint-Germain, Rennes'i 1-0 mağlup etti. Rennes takımında 19 yaşındaki genç kaleci Doğan Alemdar, 90 dakikada sahada kalırken Mbappe'nin 90+3'de attığı gole engel olamadı. Maçtaki tek golün asistini yapan Lionel Messi ise maçta fırtına gibi esti.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 24. hafta karşılaşamasında Paris Saint-Germain, Rennes ile karşı karşıya geldi. Paris ekibi 90+3'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin attığı golle maçı 1-0 kazanmasını bildi. Rennes kalesini koruyan Doğan Alemdar ise Fransız yıldızın golüne engel olamadı.

Doğan Alemdar'ın Rennes kalesini koruduğu maça Lionel Messi damgasını vurdu

20 MAÇTA 10 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Maçın son saniyesinde yaptığı asistle dikkat çeken Lionel Messi ise maça damgasını vurdu. Arjantinli yıldız, bekleneni veremediği konuşulan Paris günlerinde rakibin kilidini açacak nefis bir pas attı.

Maçın ardından Twitter'da dünya genelinde en çok konuşulan konu olmayı başaran 34 yaşındaki yıldız futbolcu PSG forması altında bu sezon toplamda 20. maçına çıkarken 8. asistini yapmış oldu. Messi'nin 2 golü de bulunuyor.

Doğan Alemdar'ın Rennes kalesini koruduğu maça Lionel Messi damgasını vurdu

DOĞAN ALEMDAR BEŞİNCİ LİG MAÇINA ÇIKTI

Kayserispor'dan 3.5 milyon euro karşılığında Rennes takımına transfer olan 2002 doğumlu genç kaleci Doğan Alemdar ise maçın son saniyesinde yediği golle yıkıldı. Fransız ekibinde beşinci lig maçına çıkan Alemdar, bu maçlarda 4 gol yedi ve 2 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

YORUMLAR
500

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Fransa, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:00 Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı
10:56 3 arkadaş ofiste ölü bulundu! Ekipler tek bir şüphe üzerinde duruyor
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement