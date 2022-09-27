Lionel Messi, Arjantin'in Honduras'ı 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Süperstarın maç sonrası Instagram paylaşımında takım arkadaşları ona yeni bir lakap takması dikkat çekti.
35 yaşındaki Messi, bugüne kadar pire anlamına gelen "La Pulga" takma adına sahipti. Arjantinli'ye boyuna rağmen zıplama becerisinden dolayı bu lakap takılmıştı.
Honduras maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımında takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'ye; Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez'den yorumlar geldi. İki oyuncu da takım arkadaşlarına; gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismiyle yorum attılar.
Son Dakika › Spor › Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik - Son Dakika