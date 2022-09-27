Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik - Son Dakika
Üye Girişi

Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik

27.09.2022 10:14
Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik

Arjantinli süperstar Lionel Messi, ülkesinin Honduras'ı 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşırken, maç sonu takım arkadaşları tarafından da tebriği aldı. Rodrigo de Paul ve Alejandro Gomez, 35 yaşındaki Messi'ye "gelincik" anlamına gelen "La Comadreja" lakabıyla seslendi.

Lionel Messi, Arjantin'in Honduras'ı 3-0 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Süperstarın maç sonrası Instagram paylaşımında takım arkadaşları ona yeni bir lakap takması dikkat çekti.

ÖNCEDEN "PİRE" LAKABI VERİLMİŞTİ

35 yaşındaki Messi, bugüne kadar pire anlamına gelen "La Pulga" takma adına sahipti. Arjantinli'ye boyuna rağmen zıplama becerisinden dolayı bu lakap takılmıştı.

Honduras maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımında takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'ye; Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez'den yorumlar geldi. İki oyuncu da takım arkadaşlarına; gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismiyle yorum attılar.

YORUMLAR
500
Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik - Son Dakika


Son Dakika
10:07 NASA'dan tarihi çalışma! Büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecekler
10:06 Sunucu Seren Serengil'in, Reha Muhtar iddiası eski eşi Deniz Uğur'un avukatını sinirlendirdi!
10:01 Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu!
09:56 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 4 milyon TL'yi buldu
09:43 Ankara-Washington-Atina hattında yaşanan gerilim Güney Kıbrıs'ı korkuttu: Savaş çıkabilir, korkuyoruz
09:34 Milano Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian, giydiği dar elbisesi sebebiyle adım atmakta dahi zorlandı
09:11 Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti
08:49 Kadir Mısıroğlu'na, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız" diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu
08:43 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristin kimliği belli oldu
08:33 Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu polisevine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 10:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: Lionel Messi'ye Arjantin milli takımındaki arkadaşlarından yeni lakap: Gelincik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement