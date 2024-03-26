Litvanya, Cebelitarık'ı yenerek C Ligi'nde yer aldı - Son Dakika
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Litvanya, Cebelitarık'ı yenerek C Ligi'nde yer aldı

UEFA Uluslar Ligi play-out rövanş maçında Litvanya, Cebelitarık'ı 1-0 yenerek, C Ligi'nde yer alma hakkı kazandı. Litvanya, maçın 51. dakikasında Cernych'ın golüyle öne geçti ve maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Litvanya, 2024-2025 sezonunda C Ligi 2. Grupta Romanya, Kosova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele edecek. Cebelitarık ise D Ligi 1. Grupta San Marino ve Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

26.03.2024 22:09
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UEFA Uluslar Ligi play-out rövanş maçında Litvanya, Cebelitarık'ı 1-0 yenerek, C Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

İlk maçı 1-0 kazanan Litvanya'nın, play-out rövanş maçında, Cebelitarık'ı Kaunas kentinde konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Litvanya, maçın 51. dakikasında Cernych'ın golüyle, 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Litvanya, C Ligi 2. Grupta Romanya, Kosova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele etme hakkı kazandı.

Cebelitarık ise D Ligi 1. Grupta San Marino ve Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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