Litvanya, Cebelitarık'ı yenerek C Ligi'nde yer aldı

UEFA Uluslar Ligi play-out rövanş maçında Litvanya, Cebelitarık'ı 1-0 yenerek, C Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.
İlk maçı 1-0 kazanan Litvanya'nın, play-out rövanş maçında, Cebelitarık'ı Kaunas kentinde konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Litvanya, maçın 51. dakikasında Cernych'ın golüyle, 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla, UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Litvanya, C Ligi 2. Grupta Romanya, Kosova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele etme hakkı kazandı.
Cebelitarık ise D Ligi 1. Grupta San Marino ve Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.
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