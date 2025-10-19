Liverpool\'a Anfield\'da 10 yıl aradan sonra şok!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ DEV MAÇTA KAZANAN MANCHESTER

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golü 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

EN HIZLI GOL

Bryan Mbeumo'nun 63. saniyede attığı gol, Anfield'da oynanan Liverpool-Manchester United derbilerinin en hızlı golü oldu.

10 YIL SONRA BİR İLK

Manchester United, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Anfield'da lig maçı kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar, 13 puana yükseldi. Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçını kaybeden Liverpool, 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton'ı sahasında ağırlayacak. Liverpool ise Brentford deplasmanına gidecek.