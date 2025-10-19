İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golü 78. dakikada Cody Gakpo'dan geldi. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bryan Mbeumo'nun 63. saniyede attığı gol, Anfield'da oynanan Liverpool-Manchester United derbilerinin en hızlı golü oldu.
Manchester United, bu galibiyetin ardından 10 yıl sonra Anfield'da lig maçı kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar, 13 puana yükseldi. Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçını kaybeden Liverpool, 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Manchester United, Brighton'ı sahasında ağırlayacak. Liverpool ise Brentford deplasmanına gidecek.
Son Dakika › Spor › Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)