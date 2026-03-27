İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Muhammed Salah'ın yerine Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınındaki haberlere göre; Liverpool teknik direktörü Arne Slot, 20 yaşındaki milli oyuncuyu gelecek sezon takımında görmek istiyor.
İngiliz devi Liverpool'un, Serie A ekibi Juventus'taki geleceği sürekli konuşulan Kenan Yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı dile getirildi.
Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 40 maçta 11 gol atıp 10 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Son Dakika › Spor › Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif - Son Dakika
