Liverpool\'a Muhammed Salah\'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro\'luk teklif

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Muhammed Salah'ın yerine Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

LIVERPOOL'DAN KENAN YILDIZ'A KANCA

İtalyan basınındaki haberlere göre; Liverpool teknik direktörü Arne Slot, 20 yaşındaki milli oyuncuyu gelecek sezon takımında görmek istiyor.

100 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz devi Liverpool'un, Serie A ekibi Juventus'taki geleceği sürekli konuşulan Kenan Yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 40 maçta 11 gol atıp 10 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.