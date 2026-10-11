Liverpool, Anfield'da Manchester City'ye 3-0 yenilip bu sezon ligde ilk kez kaybetti

Manchester City, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynadığı Liverpool'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesinin çıkmazken, Manchester sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller 65. dakikada Erling Haaland, 68. dakikada Jeremy Doku ve 78. dakikada da Rayan Cherki'den geldi.

Ev sahibi takımda Ryan Gravenberch, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, Premier Lig'de 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Liverpool ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı.