Liverpool'dan Şov: Tottenham'ı 6-3 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Liverpool'dan Şov: Tottenham'ı 6-3 Yendi

Liverpool, Premier Lig'de Tottenham'ı 6-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçta 9 gol atıldı.

22.12.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılan maçta Liverpool'a gösterişli galibiyeti getiren golleri 23 ve 84. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski, 83. dakikada ise Dominic Solanke attı.

Karşılaşma, iki takım arasında en fazla golün atıldığı Premier Lig maçı olarak istatistiklere geçti.

Ligdeki son 2 müsabakasından beraberlikle ayrılan bir maçı eksik Liverpool, puanını 39'a yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, en yakın takipçisi Chelsea'nin 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak farkı 4 puana çıkardı.

ManU, sahasında mağlup oldu

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 yenildi.

Konuk takımın gollerini 29. dakikada Dean Huijsen, 61. dakikada penaltıdan Justin Kluivert, 63. dakikada ise Antoine Semenyo attı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır kadroda yer alırken süre bulamadı. Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal ise 71. dakikada Evanilson'un yerine oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, konuk olduğu Everton ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Fulham ile Southampton da golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA

Tottenham, Liverpool, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan Şov: Tottenham'ı 6-3 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
16:04 Ukrayna, Rusya’da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
15:47 Fred’den Mourinho’yu çıldırtacak hareket Fred'den Mourinho'yu çıldırtacak hareket
15:29 Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
15:20 Palandöken’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 23:03:22. #1.11#
SON DAKİKA: Liverpool'dan Şov: Tottenham'ı 6-3 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.