Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi - Son Dakika

Liverpool ile Everton, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Andrew Robertson ve 85. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya, puanını ise 79'a çıkaran Liverpool, 80 puanlı lider Manchester City'yi yakın takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanla küme düşme hattına (18. sıraya) geriledi.