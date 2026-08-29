Liverpool, Nottingham ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Liverpool, Nottingham ile 2-2 Berabere Kaldı

Liverpool, Nottingham ile 2-2 Berabere Kaldı
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Liverpool, Premier Lig'de Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalırken galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, sahasında Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Ndoye'un golüyle geriye düşen Kırmızılar, Isak'ın 60. dakikada gelen golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Gibbs-White'ın penaltı golüyle tekrar yenik duruma düşen Liverpool, 82. dakikada Munoz'un kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç bu sonuçla tamamlandı. Ligin ilk haftasında da Newcastle United ile 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi, galibiyetle tanışamadı.

Liverpool, gelecek hafta ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Nottingham ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Liverpool, Nottingham ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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