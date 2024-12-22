Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Geçti - Son Dakika
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Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Geçti

Liverpool, Tottenham\'ı 6-3 Geçti

Liverpool, Tottenham'ı 6-3 yenerek liderliğini sürdürdü; 9 golün atıldığı mücadele heyecan doluydu.

22.12.2024 22:28
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İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Tottenham, lider Liverpool'u konuk etti. 9 golün atıldığı mücadelede Liverpool, Tottenham'ı 6-3 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 23 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Mac Allister, 45+1. dakikada Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda Mohamed Salah atarken, Tottenham'ın golleri ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Kulusevski ve 83. dakikada Solanke'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool 39 puanla liderliğini sürdürürken, Tottenham ise 23 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, ligdeki bir sonraki hafta Leicester City'yi konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Tottenham, Liverpool, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Geçti - Son Dakika

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