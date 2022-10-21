Dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Liverpool'un Müslüman taraftar ve futbolcuları için stadında yaptığı hamle büyük alkış topladı.

ANFIELD ROAD'DA MESCİT

Dünya devi Liverpool'un, atmosferi ile ünlü stadı Anfield Road'a yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videoda namaz kılmak isteyenlerin mescide ulaşmak için iki kapıdan geçtiği ve ilkinin önünde bir güvenlik görevlisinin beklediği görüldü.

MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR LIVERPOOL FORMASI GİYDİ

Geçmişte Saido Mane ve Emre Can gibi birçok Müslüman futbolcunun formasını giydiği Liverpool'da, şu an Mısırlı golcü Muhammed Salah, Müslüman kimliğiyle öne çıkıyor.