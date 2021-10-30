Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin Galatasaray'ın, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Kerem ve Morutan, güzel tribün liderinin dikkatini çekti.

ASİST MORUTAN'DAN GELDİ

Galatasaray'ın galibiyet golünü Kerem attı, asisti Morutan yaptı. Elizaveta Balyaeva, iki futbolcudan etkilendiğini itiraf etti.

"KARİZMATİK BULUYORUM"

Ajansspor'un aktardığı habere göre Balyaeva yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Kerem ve Morutan'ı çok karizmatik buluyorum" ifadelerini kullandı.