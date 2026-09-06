Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü

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Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea'nin erken golüne Havertz ve Odegaard ile yanıt veren Arsenal, puanını 9'a çıkarırken Chelsea 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 2. dakikada Morgan Rogers'ın golüyle öne geçti.

Arsenal, 25. dakikada Kai Havertz'la beraberliği sağlarken 50. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Arsenal, puanını 9'a yükseltirken dördüncü sıradaki Chelsea 6 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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