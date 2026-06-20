Los Angeles'ta Türkiye Coşkusu - Son Dakika
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Los Angeles'ta Türkiye Coşkusu

Los Angeles\'ta Türkiye Coşkusu
20.06.2026 15:55
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Türkler, Paraguay maçı için Los Angeles'ta buluştu; bayraklar, müzik ve yarışmalarla dolu bir gün.

Türkiye'nin Paraguay karşısındaki kritik Dünya Kupası mücadelesi için Los Angeles'ta binlerce kişi ay-yıldızlı bayraklar altında buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ortak koordinasyonuyla Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda; binlerce kişinin bir araya geldiği adeta stadyuma dönüştü.

Türkiye saatiyle 20 Haziran sabahı 06.00'da başlayan Paraguay-Türkiye maçından saatler önce binlerce kişi alana akın etti. Ödüllü yarışmalar, Derdo Disco'nun Anadolu ezgilerini modern ritimlerle harmanlayan canlı performansının yanı sıra Türk lezzetleri ve gün boyu süren müzik yayınları, alanda toplanan binlerce kişiyi Paraguay-Türkiye mücadelesine hazırladı.

Maça dakikalar kala, Türkiye tek yürek halinde ekran başında Milli Takımı'nın başarısı için kenetlenirken, binlerce kilometre uzaklıkta Los Angeles'ın kalbinde 'Türkiye' tezahüratları yankılandı. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler de bu eşsiz atmosferin bir parçası oldu; Türk milletinin futbol tutkusuna, birlik ruhuna ve milli heyecanına tanıklık etti.

Hakemin ilk düdüğüyle birlikte coşku zirveye ulaşırken, kırmızı-beyaz renklere bürünen alanda, maç boyunca tezahüratlar susmadı, Türk bayrakları hiç durmadan dalgalandı. Her pozisyonda nefesler tutuldu, her atakta heyecan doruğa çıktı. Karşılaşmanın devre arasında bile alandaki enerji ve milli heyecan bir an olsun azalmadı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte alanda derin bir sessizlik hakim olsa da, Milli Takım'a verilen destek son ana kadar devam etti. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, Türk bayraklarını gururla dalgalandırmaya devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Los Angeles'ta Türkiye Coşkusu - Son Dakika

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