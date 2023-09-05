Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını iddia etti.
Deneyimli çalıştırıcı Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu Lionel Messi için de konuşan van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Louis van Gaal'den aylar sonra gelen itiraf: Kupa Messi için planlanmıştı - Son Dakika